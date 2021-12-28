國內追加劑全面開打，截至昨（27）日國內接種人次已突破10萬人，其中大多數接種的是莫德納，BNT僅1000多人，高端僅100多人。近來Omicron境外移入個案遽增，但有醫護人員反映，目前尚未符合5個月接種間隔，因此無法施打第3劑，中央流行疫情指揮中心對此回應，將請衛福部預防接種諮詢小組（ACIP）討論。

指揮中心統計，昨（27）日國內新冠疫苗接種共5萬3558人次，以第2劑為主（4萬1097人次），而追加劑也佔5960人次。第1劑和基礎加強劑僅佔少數。目前國內疫苗覆蓋率第1劑為79.83％，第2劑為67.26％，基礎加強劑接種率0.01％，追加劑接種率0.45％。

國內陸續驗出Omicron境外移入個案，第一線人員急需接種追加劑，但有診所醫護人員反映接種兩劑至今僅4個月，尚未符合5個月間隔的規定。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，至今年底前滿4個月、未滿5個月的人數約有53萬人；而已滿5個月間隔者，尚有約39萬人未接種追加劑。

針對第一線防疫人員、出國比賽選手是否縮短追加劑間隔，莊人祥表示，會再請ACIP討論。另外有專家建議國內比照加拿大做法， 針對長輩追加劑改打全劑量莫德納，莊人祥亦表示會請ACIP委員討論研擬。