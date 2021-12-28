【愛傳媒樊祥麟專欄】天冷吃火鍋最棒了，食材爆炒、湯頭鮮美的石頭火鍋可是上選，記得民國六十年代，石頭火鍋在台北街頭開始崛起，一時盛行。

石頭火鍋有高級的韓式，也有平價的台式自助火鍋，各擅勝場，當時，學生身上沒幾個錢，好友正好湊在一起，常想打打牙祭，自助火鍋所費不多，有錢多吃肉，沒錢就喝湯，一樣填飽肚子。

曾德、小紅莓、松江等自助石頭火鍋，便是學生們聚餐的地方，石頭火鍋起鍋時，以麻油爆炒肉片、魷魚乾、高麗菜、蔥薑蒜，香味從鍋內飄起後，肉片先起鍋，再注入高湯，食材一起煨煮，待火鍋滾好，喝口湯暖暖胃，肉片放回鍋內，湯汁變得更濃郁，火鍋食材頗多，價錢公道，每回吃鍋，連吃個十數盤才覺過癮。

近日天冷，走訪松江火鍋城，味道依舊，暖了腸胃，勾起思緒，石頭火鍋現已非主流，客層結構也變化，學生少矣，上班族多，不過，石頭火鍋那一鍋兩吃，湯頭香濃，仍是讓人難忘其味啊！

作者為前中央社社長、前央廣總台長

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