一名網友透露，公司尾牙的地點有漢來海港自助餐廳和西堤牛排可選擇，不過，前者須自行貼300元，但他認為原本一餐要價近千元的漢來，只貼300元就可以吃到很划算，但公司的女同事卻紛紛拒絕，讓他非常不解。不少網友點出關鍵說，漢來主要是吃海鮮，所以如果不愛吃海鮮的人，去了就很沒意思；而且剝蝦、吃螃蟹手都會弄得髒髒黏黏的，這也可能是讓女同事打退堂鼓的原因之一。

一名網友今在PTT上發文表示，公司尾牙有「台南漢來海港自助餐廳」和「西堤牛排」這兩個選擇，但如果要去漢來，每個人需要多繳300元，不過，他認為多付300元就可以吃漢來很划算，但許多女同事聽到以後就打退堂鼓，不知道大家會選擇哪一個？

貼文引起網友討論，多數人認為「漢來」要喜歡海鮮的人去吃才划算，要不然其他菜色都比較普通。「看吃不吃海鮮」、「海港要愛吃海鮮去的才划算」、「我很不會吃螃蟹，去吃超虧的」、「除了海鮮外的菜色都很普」、「喜不喜歡吃海鮮」。

另也有網友猜測，原PO女同事會拒絕，可能是因為吃海鮮很容易弄得很髒，多數女生參加尾牙都會精心打扮一番，因此可能想到要剝蝦與螃蟹就忍不住發懶。「女生不去很正常，因為大多都是帶殼」、「要剝得整手都黏答答很狼狽」。