智原(3035)今年營運大爆發，第四季營收持續成長上看逾1成，明年度因半導體供應鏈持續吃緊，智原在產能掌握度更高，且智慧電表訂單回籠下，營運向上趨勢不變，至於2023年，法人圈則點出，其挾聯電晶圓產能資源配置的優勢消失及價格趨勢亦可能鬆動，成長動能宜再關注。

智原11月每股獲利0.61元，表現優於預期，智原第四季營收強勁主要是原因是後段封測產能釋出較預期佳，第四季營收目標季增上看10~15%，全年營收成長也上看超過4成。

智原今年主要成長來自供應鏈吃緊、NRE(委託設計)開案恢復動能、IP受惠於聯電(2303)晶圓漲價有助權利金提升、新產品MP(量產)占比提升至6成，2022年進一步提升至7成以上，預估明年上拜年營收年增大於4成、且可望呈現逐季走高，法人圈也看好智原明年每股獲利上看逾6元，主要是因近期更多晶圓及封測產能釋出而能見度更為提升。

智原今年前三季營收結構分別為IP為15%、NRE為19%、MP為66%，年增分別為27%、28%、17%，預期2022年MP占比提升至7成以上； NRE製程別以40、28奈米超過7成，量產製程別以55~90奈米占比約4成為最大宗，目前新接案小於40奈米製程占比超過6成。

展望2022年，半導體供應鏈持續吃緊，智原在產能掌握度更高，並延續過去新開案轉量產及智能電表訂單回籠等趨勢下，持續有利於營運，惟毛利率因晶 圓漲價空間有限、量產及智能電表占比拉升而趨勢向下。

長線看到2023年，智原則漸具挑戰性，2023年在全球成熟製程新增產能10%，智原挾聯電晶圓產能資源配置的優勢消失及價格趨勢亦可能鬆動的狀況下，成長動能仍需進一步觀察。