大陸陝西省西安市的新冠疫情持續，當地蔬菜等部分商品價格上漲。西安市市場監管局採取多項措施加強價格監管，全市發布價格公告，嚴厲打擊哄抬物價等違法經營行為，並約談京東、美團、盒馬等逾20間電商公司，以及110多間規模較大的連鎖超市、農產品批發市場等。

西安市昨（27日）召開新冠肺炎疫情防控工作記者會，會上表示，持續加大綜合監管力度，頒發《關於穩定蔬菜等日常生活必需品價格嚴厲打擊價格違法違規行為的公告》，明令依法制止和打擊囤積居奇、哄抬價格、以次充好等違規行為，規範全市經營戶的行為，引導群眾投訴舉報，維護市場價格秩序。

此外，西安市目前已約談線下線上商戶，包括110多間規模較大的連鎖超市、農產品批發市場，另有京東、美團、盒馬等電商公司和連鎖超市、醫藥企業網絡銷售平台，責令企業樹立大局意識，平抑價格、加強配送，做好穩價保供工作，並實時監控市場價格。當局持續深入市場現場調研、監控和分析物價，統籌部署監管和執法工作。

西安市同時派員實地檢查集貿市場和商場超市，當面提醒告誡廣大經營戶、現場督促整改發現的問題，依法查處及曝光惡意漲價的經營戶。至今共出動檢查人員4647人次，檢查各類市場主體4461戶次，包括222間農貿市場、1801間超市及社區便利店、1299間藥店，以及檢查157間酒店，發放3188份提醒告誡函。