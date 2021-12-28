新竹市長林智堅宣布，不參選2022新竹縣市合併升格後的首任市長，投下政壇震撼彈，民進黨團總召柯建銘今天要求國民黨主席朱立倫「說清楚」。對此，國民黨文傳會副主委張斯綱表示，柯建銘不必把黨內壓力炸鍋「外部化」，天天點名負責任提出「2026竹竹苗科技都」規劃的朱立倫，他認為柯建銘應該好好收拾自己創造出來的爛攤子才是正辦。

張斯綱說，無論是社會觀感、在地民意甚至民進黨黨內聲音都非常清楚，不願意陪柯建銘與林智堅兩師徒玩下去，賠上新竹以及民進黨的未來。當柯建銘的權謀算計未能得逞，實在不必回過頭來「鬼扯」指責積極為竹竹苗市民權益、為台灣國土規劃把關的在野黨。

張斯綱強調，無論從產業聚落發展或台灣國土整體規劃層面來看，竹竹苗共同合併為科技都，並且先妥善處理《財劃法》等相關法制及預算分配問題，竹竹苗規劃在2026升格，才是為市民權益與福祉著想的正辦。

針對柯建銘提到，國民黨認為竹竹併讓縣市議員席次減少、鄉鎮長也沒得選，樁腳都不見了，「這是政治操作」，張斯綱說，柯建銘鬼扯所謂「樁腳不見」的理由，來反打國民黨更加可笑、毫無根據，請柯建銘不必四處找在野黨當出氣筒，先回過頭面對超過7、8成支持2026做好配套再升格的竹竹苗民意。