經濟部依工輔法交付地方政府優先查處疑似新增未登記工廠，統計至2021年12月，已完成斷水斷電超過150家(含非屬工廠)，達成新里程碑。

經濟部呼籲，符合納管條件的工廠，務必於納管截止日前盡速納管，勿存僥倖心理，否則明年納管截止日，也就是2022年3月19日後，經濟部除了持續督導地方政府儘速完成裁處2020、2021年優先查處案件外，針對未提出納管申請的未登記工廠名單，亦將公布於經濟部中部辦公室網站，並交付地方政府分年分期勘查，依法進行農地違章工廠裁處，其中新增未登記工廠將會是優先執行斷水斷電的對象，以示政府遏止農地違規使用之決心。

經濟部說明，自修正工輔法後，持續積極穩健輔導未登記工廠，已有14657家業者申請納管、7099家業者取得特定工廠登記，近半數未登記工廠走向合法化程序，更有超過100家業者申請或已完成用地合法，成效顯著。經濟部再次呼籲低污染既有未登記工廠需於111年3月19日前，儘速辦理納管或臨登換證，別再觀望！同時也鼓勵領有特定工廠登記業者於用地變更申請期限前（2032年3月19日前），儘早著手進行規劃，早日完成工廠登記，走向土地及建物合法化的最後一哩路。