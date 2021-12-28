2021年即將步入尾聲，疫情持續成為2022年全球經濟和市場的議題，對整體經濟與投資方向的因應，台新金控舉辦「2022投資趨勢論壇」，建議關注資金通膨、綠色通膨、矽通膨三大議題，採「先布局後收成」規劃，上半年股債各半，下半年股六債四配置。

台新投顧李鎮宇總經理表示，疫情逐漸流感化，但預期景氣短期放緩，2022年全年景氣長線仍看升，股市將在明年上半年出現震盪後再回升。至於近期關注焦點的通膨，可關注全球三大通膨議題，包含「資金通膨」、碳定價的「綠色通膨」，及半導體報價攀升造成的「矽通膨」。伴隨科技「破壞式創新」所帶來的新經濟，元宇宙、電動車等新題材，都可望成為明年資金追逐焦點。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，針對2022年的資產配置策略，對應明年市場提出「三個二」的核心觀點，包含關注「貨幣、財政」二個政策、「新、舊經濟」二種型態，也建議投資人以「穩核心、追成長」二套策略來進行資產配置。資產核心配置需同時著重股債市，建議長期趨勢以追求成長，無論舊經濟的物價上漲受惠概念，如金融、REITs、能源等議題，或元宇宙或ESG等新經濟概念皆很有機會。

台新銀行執行副總經理黃培直總結建議，2022年應採「先布局後收成」的規劃，上半年民眾資產配置以股市債市各半為主，下半年資產配置可股六債四配置。建議降低上半年景氣調整、通膨疑慮仍高所帶來的市場衝擊，參與下半年市場回升之投資機會。

台新銀行強調，該行一直以來陪伴客戶完成人生每個階段的需求為目標，守護客戶的資產並創造增值。最專業的台新銀行財富管理團隊在2021年榮獲銀行家（The Banker）及PWM頒發「台灣最佳私人銀行獎 」、今周刊頒發「最佳財富管理銀行獎」等海內外專業機構大獎，未來也會持續關注市場脈動，以客戶的需求出發量身打造資產規畫，成為最懂客戶的智慧好夥伴。