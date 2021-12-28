敘利亞官媒報導，以色列戰機在當地時間28日凌晨空襲敘利亞最大港拉塔基亞港（Latakia），導致貨櫃區發生多起大爆炸、陷入火海，造成重大損失。

綜合「以色列時報」（The Times of Israel）、法國24（France 24）、路透社報導，敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）引述匿名軍方人士指出，以色列軍方約在當地時間今日凌晨3時左右，對拉塔基亞港的貨櫃區發射好幾枚飛彈，指飛彈來自地中海上空方向，並且針對港內的貨櫃區，形容以色列的行動為「侵略」，造成「龐大財物損失」。

以色列軍方並未針對敘利亞的說法置評。

網路上的影片顯示，拉塔基亞港發生多起巨大爆炸，港口陷入火海。「以色列時報」描述，部份爆炸明顯是伊朗彈藥引爆而起。

敘利亞官員表示，目前救難人員仍在撲滅火勢並評估災損，尚未有傷亡傳出。

另據敘利亞國營電視台al-Ikhbariyah TV報導，港口碼頭陷入火海，竄出陣陣濃煙，港口附近的1間醫院、住宅樓房、商店及觀光地點都受損。

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，這是以色列這個月二度空襲拉塔基亞港，也是第3次空襲敘利亞。al-Ikhbariyah TV指出，這次攻擊規模似乎比第1次還大，80公里外的托土斯港（Tartus）也能聽到爆炸聲響。

報導指出，直到12月稍早，以色列對拉塔基亞港的空襲行動仍相當不規律。拉塔基亞港位於地中海，是敘利亞的主要商港，大部份的進口產品都透過拉塔基亞港輸入敘利亞，據信伊朗也是透過這座港口向民兵組織運送武器及其他設備。

儘管以色列經常突襲敘利亞境內的伊朗相關目標，不過礙於俄羅斯的軍事基地就位在港口附近，有鑑於以色列與俄羅斯的微妙關係，以色列鮮少空襲拉塔基亞港附近，更不用說直接瞄準碼頭內，不過這也讓以色列深信，這項軍事策略讓伊朗藉此在俄羅斯控制區附近進行武器轉移。

以色列上一次空襲拉塔基亞市是在2018年。

文章來源：Alleged Israeli airstrike hits Latakia port for second time in a month
文章來源：Fires erupt in Syria's Latakia Port following Israeli attack- Syrian state media
文章來源：Israel said to strike key Syrian port of Latakia, causing ‘massive’ damage
文章來源：Israeli air strike hits Syrian port of Latakia, according to state media
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