立法院會今天三讀修正通過《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》《政務人員退撫條例》、《公務員退撫基金基金管理條例》，軍公教及政務人員依規定繳付的退撫基金費用，可以不計入繳付年度薪資收入課稅，讓軍公教勞稅制齊一，並可回溯至110年1月1日起算，明年報稅也適用。

國民黨立委陳玉珍表示，經過朝野協商，國民黨團成功爭取到軍公教退休金提繳部分免稅，追溯自今年110年1月1日開始起算。民進黨立委林宜瑾表示，修法過後，公立學校老師明年報稅時，就可以適用此新稅制。

修法也明定，消費者物價指數變動累積成長率達正負5％時，應調整軍公教退撫給與，調整比例則由考試院會同行政院，綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之，以保留政府財政支出得酌予考量的彈性空間，並至少每4年要啟動調整一次。

此外，大法官於2019年8月23日宣告年金改革中，對於「退休再任私立學校職務應停發月退休金規定」，有違反平等原則，立法院也為此進行修法。

今天三讀通過之修法，配合刪除相關條文，並回溯至2019年8月23日施行。因此，退休軍公教再任私校專任教師而停領退休俸者計約1169人，將發給退休俸，並從2019年8月23日起開始計算。