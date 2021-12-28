新北市三峽區大同路208號有一處國產署的老舊建物，數十年來沒有人使用，成為社區治安死角，常有遊民聚集，建物也因長年未整修破爛不堪，周邊社區大樓住戶紛紛反映，希望能將該建物拆除，打造成綠美化用地。對此，三峽區公所表示，目前已函文給國產署，釐清建物興建年份，並決議後續拆除的權責單位。

三峽中埔里長林秀冬表示，該棟建物原先是給國代居住的宿舍，後來國代搬走後就長期閒置，時常有遊民跑進去住，周邊又沒有監視器，晚上燈光照明不足，周邊住戶經過此處都會怕怕的，志工打掃環境時，也常發現有人亂丟垃圾、違規停車，長年下來都管不了，相當頭痛。

市議員廖宜琨表示，這棟建物周邊有國小、社區大樓，但長年來一直是周邊住戶頭痛的髒亂點，內部環境破損不堪，天花板全部都已坍塌，地方居民原先想做為資源回收的站點，但因建物內部環境惡劣，只好作罷，剛好中埔里都沒有綠地空間，因此地方民眾也希望能借鏡其他鄰里，打造綠家園環境。

廖宜琨說，他近期已召集城鄉局、工務局等單位近期至該建物會勘，目前初步協議，若是該建物是都市計畫前存在的建物，僅有國產署有權限拆除，若是在都計後的建物，國產署就會交由市府拆除大隊拆除，無論是誰負責拆遷都希望能盡速完成，還給地方居民安全無虞的環境。

三峽區公所表示，會勘後發現建物內部環境確實有髒亂、破損問題，也有意願做整治，但因該土地、建物皆為國產署所管轄，目前已發函要求明年1月中旬前確認建物興建年份，並由國產署釐清該建物適用相關之規範及處理方式後，再由城鄉局評估做綠家園計畫，後續交由區公所維管。