冬天是心血管疾病好發的季節，除了保暖要做足，飲食方面也需要多加留意「鈉」含量，以免導致高血壓控制不佳，引發腦中風、心血管疾病等。營養師指出，有5種地雷食物可能含有高含量的鈉，提醒民眾不宜過量食用。

北投健康管理醫院營養師潘富子提醒，飲食中吃下過多的鈉是造成高血壓的主要原因之一，依據2005到2008年、2010到2011年國民營養健康狀況變遷調查結果，我國各年齡層民眾的鈉攝取量都已超過每日建議量，而且有「男多於女、少多於老」的趨勢。

其中值得注意的是，國中、高中以及青壯年（19到30歲）男性每日鈉總攝取量分別為4899毫克、4962毫克及4494毫克，已達每日建議值的2倍以上；成人每日建議鈉攝取量為2400毫克，相當於6公克食鹽。

現代人飲食講求快速、方便，加上冬季氣溫明顯驟降，經常食用高鈉食物而不自覺。潘富子統整共有5大高鈉食物，包括調理包、泡麵、火鍋湯底、醬菜、豆乳醬等，食用時務必注意份量。

潘富子指出，以一包市售的紅燒牛腩調理包來看，一包約200公克，鈉含量就高達1371毫克，若一天食用2次調理包當作主食，鈉攝取就已超過當日建議攝取量；而泡麵的鈉含量也不能小覷，以市售的袋裝花雕雞麵來看，一份的鈉含量也高達1200毫克，相當於當日鈉攝取量的一半。

每到冬天，最愛與親友相約吃火鍋開心相聚享受美食，但以國人熱愛的麻辣火鍋湯底來看，一碗（200cc）鈉含量約1255毫克，超過當日鈉攝取量的2分之1。潘富子提醒，可盡量選擇由昆布或蔬菜熬製的清湯底，不僅減鹽，也可降低熱量攝取。

冷天來碗熱呼呼的粥最適合不過了，雖然白粥的鈉含量不高，但吃粥常見的配菜，大多以醃漬、罐頭做為保存方式，製作過程中會加入大量的鹽。以市售的醬瓜來看，一罐的鈉含量也有1765毫克，千萬別因爽脆的口感就忘了控制份量。

冬天食補薑母鴨、羊肉爐總是少不了搭配豆乳醬，潘富子提醒，100公克的豆乳醬料，鈉含量就高達2945毫克；享受美食之餘，務必斟酌食用醬料。