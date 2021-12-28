《遠見》雜誌今（28）日公布最新的《民心動向調查》，其中在兩岸議題方面，有51.3％的民眾表示若真的開戰，並不願意讓自己或家人上戰場，引起網友討論，質疑「還有50％人願意？」

《遠見》的最新民調顯示，兩岸議題方面，有54.5％的民眾對大陸的印象變差，但究其主因是因為認為台灣與大陸的關係較類似於「競爭對手」，同時還有高達60.1％的民眾希望能夠與大陸增加互動，認為就算要「親美」，也應該要繼續「和中」。

而若兩岸有一天開戰，有52.1％的民眾認為台灣政府並沒有準備好戰爭的準備，也有51.3％的民眾表示不願意自己或讓家人上戰場！若詳細以年齡分析，20至29歲的民眾，高達70.2％的人不願意上戰場；不過30至39歲的民眾，則有高達47.9％願意上戰場，是全年齡段最高的區間。

至於開戰期間的外援，62.9％的民眾認為美國會提供援助，也有57.5％的人認為日本會進行幫助，並有42.8％的民眾認為兩岸若開戰，最終的結果應該會是「雙方協議和談」。

一篇內容引起PTT網友議論紛紛，不少網友表示「817萬跑去哪了？」「好奇自願役有幾成」、「超樂觀的欸」「應該讓那些願意上戰場的先上」、「願意的49％，還要扣掉出一張嘴的」、「有另外的50%願意就行，其他的就支援啊」、「還有五成要打，有夠唬爛」。