「2021國際半導體展」今揭幕，南部科學園區已成為台灣重要的半導體產業聚落，南科管理局這次也在SEMICON Taiwan 2021國際半導體展首度登場，搶攻全球半導體商機。

台灣半導體產業在全世界扮演舉足輕重的地位，晶圓代工與半導體封測在全球市占率皆為第一。隨著新冠肺炎疫情加速全球數位經濟發展，帶動遠距工作、醫療、娛樂的商機，在徹底改變人們生活模式之際，也奠定了台灣半導體產業的戰略地位。

南部科學園區在台積電(2330)5奈米、3奈米等先進製程落腳，與聯電(2303)加碼擴充產能後，已是世界上重要的半導體產業聚落，科技部南科管理局這次集結6家園區廠商，聚焦特殊材料、太陽光電、自動化設備、精密光學，以及特殊合金等領域，首次在2021國際半導體展登場。

其中，參展廠商中佑精密材料是台灣首家3D列印用金屬粉末的製造商，聚焦運用在金屬積層製造、生醫、航太、半導體產業。立創光電透過半導體、光電、影像光譜三大核心技術的開發與整合，近年成為台灣唯一有太空太陽能電池/模組製程及量測分析經驗的廠商。建佳科技專注在自動化設備設計開發、工業4.0系統整合及提供軟硬體技術整合的解決方案。台灣昭和電工，母公司為日本昭和電工材料株式會社，主要產品為用於晶圓製程中的半導體用研磨材料。統新光訊為生產精密光學元件，以及高密度分波多工器關鍵元件-薄膜濾光片之專業廠商。

鑫科材料為中鋼集團一份子，致力於光電與生醫產業所使用之特殊合金，產品包含薄膜濺鍍製程用靶材，應用範圍擴及光記錄媒體、液晶面板、觸控面板、半導體封裝、裝飾鍍膜等。

除了台積電、聯電的持續擴廠，英特格、默克、華邦電(2344)等國際大廠近期也在南科投入百億元以上的投資，南部科學園區也成為重要的半導體產業聚落。