台灣大(3045)與台塑汽車貨運共同打造國內首創使用5G網路的自動駕駛智能車，今(28)日配合國家通訊傳播委員會(NCC)5G垂直場域體驗週活動，展現台灣大在次世代智慧交通應用服務的願景，未來台灣大也會應用延伸到其他場域，進一步提升運輸安全。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大在去年成立台灣最大規模的5G工商業用自駕車生態系，打造這台承載台灣自製創新DNA的智駕車，實際上路服役已經累積載客超過1500趟次，幫助許多長輩克服顛簸路面，享受安全平穩的移動新體驗。未來台灣大將延伸應用在港口、工業區、倉儲物流、遊樂園等半封閉型場域，降低人為操作的風險、有效提升運輸效率及人員安全。

台灣大企業用戶事業群副總劉建倫指出，台灣大與台塑汽車貨運、明志科大、台灣大學、iAuto合作的智慧自駕車，以環保油電混合貨車改裝，是台灣第一台使用5G網路訊號搭配蜂巢式車聯網C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)運行的工商業用自駕車，運用5G網路特性及物聯網通訊技術搭配連線管理平台，發展出車輛即時定位、導航、遠端指令、OTA、輔助駕駛等智慧車聯網應用，SAE等級已臻Level 4「高度自動」程度，2019年在堪稱「自駕車界奧斯卡」的「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」獲得亞軍肯定。

在NCC「補助5G網路建設計畫的支持下」，由台灣大打造5G專網環境，支持智慧車聯網的快速發展，透過5G的高速率、低延遲與廣連結等特色，提供雲端與智聯網平台服務(OTA、CMP)，結合台塑汽車貨運的環保油電混合車、明志科大研發的多項專利車輛工程技術、台大開發的AI感知自駕系統以及艾歐圖(iAuto)技術研發的自駕車模組化系統，橫跨國內兩大企業、新創團隊、學術與技職人才的力量與資源，率先在長庚養生文化村實現自駕車「車、路、雲」之間的通訊運算整合。

5G智駕車於長庚養生村載客之前，即已實際路測一年多，去年11月正式啟動住民接駁服務，乘客無需登記即可上車。