NBA歷史75大球星之一的「冰人」葛文（George Gervin），他原先就名列50大球星，聯盟官網描述他的事蹟，稱讚他是讓得分顯得毫不費力，並且看起來很酷的人。葛文201公分的身高、80多公斤的體重雖然單薄，但他拿過4次得分王，NBA生涯投籃命中率高達51%（這點他非常自豪）。

葛文是ABA轉換到NBA的球星之一（生涯1973-86球季），從ABA維吉尼亞紳士隊轉到馬刺，然後跟著馬刺轉到NBA（馬刺原本是ABA球隊）。1970年代ABA為了與NBA競爭，以灌籃和三分球做為賣點（美國大學聯賽曾經禁止灌籃）。葛文也擅長灌籃，但他的招牌絕技是挑籃得分，動作非常類似有名的「J博士」厄文（Julius Erving）。J博士曾是葛文的隊友，葛文就是學他的動作，所以打球非常帥，威斯特（Jerry West）說過：「葛文是讓我願意花錢去看的球員。」

高中時期的葛文就發現自己得分能力不足，特地和學校體育館的清潔人員交上朋友，葛文幫他拖地，同時被允許在關門後繼續苦練。1973年，當時還在ABA的馬刺隊看上葛文的潛力，老闆砸大錢（22.5萬美元）將他買來，成為隊史首位明星球員。後來轉到長人橫行的NBA，葛文是第一個以後衛身分連續3年坐上得分王的人（命中率53.5%）。

其中一個插曲發生在1977-78球季最後一場例行賽，葛文需要單場59分才能摘下得分王，他的敵手大衛湯普生（David Thompson）前一戰砍了73分。馬刺總教練道格莫（Doug Moe）賽前下令所有人都把球餵給葛文，雖然葛文不願意這麼做，但是道格莫很堅持。最後葛文出手49次拿下63分，包括創紀錄的單節33分，首度坐上得分王。

葛文在NBA的最後一個球季（1985-86）效力公牛隊，麥可喬丹（Michael Jordan）該季遭逢生涯唯一的重大傷病，因此葛文仍擔任先發球員直到離開NBA。