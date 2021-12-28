新北市政府今舉辦「新北市2021災害管理研討會」。（王揚傑攝）

新北市政府舉辦「新北市2021災害管理研討會」，今（28）日由新北市長侯友宜主持開幕典禮，邀請台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授發表「新北市智慧防災全球視野」專題演講，新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清、民政局長柯慶忠、警察局長黃宗仁等新北防疫團隊亦分享經驗，中央、地方政府、衛生、災害防救單位、第一線防救災人員、學術單位及民間團體均派員與會。

侯友宜表示，今年是疫情最嚴重的一年，所以今年的研討會以防疫為主軸，針對去年整個防疫的過程做一個檢討，也展望未來如何能更強化預防，能夠有效的控制。

今年新北市在防疫幾項突破性的做法，包括採用全災型智慧化的指揮系統EDP及「平寧計畫」，執行精準疫調、熱區的防疫、社會關懷及擴大篩檢，各方面能夠展快速有效的控制疫情，是團隊、科技智慧專業的防疫，才能守住新北市。

新北市消防局表示，面對未來日益艱鉅的複合型災害挑戰，新北市政府防災團隊會秉持著前瞻開放、整合革新、效率執行的核心防災工作信念，持續自我砥礪，期許新北市的環境安全不斷提升，共同努力使新北市成為一個安居樂業的宜居城市。