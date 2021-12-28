前內湖警分局胡姓偵查佐因一時貪念，收下林姓毒蟲交付的20萬現金，答應幫忙打點上面，讓毒蟲不用入所勒戒，卻反遭檢舉貪汙，胡開庭時認罪，表示非常後悔，現已繳回犯罪所得，與毒蟲達成和解，希望法官給予自新機會不用入監服刑，士林地院依貪汙罪判處3年6月，褫奪公權2年，可上訴。

胡到庭聆判，未如願獲得減刑，失落走出法院，僅說將和律師研議是否要上訴。

胡言詞辯論時稱，2018年購買一間1000萬的房屋，每月支付房貸，壓力很大，今年2月3日與林男在餐會上遇到，林突然拿出20萬現金，他想到小孩剛出生，妻子又心律不整，無法從事勞力工作，一時起了貪念收下賄款，事後他知道不對，一有錢就還給林男1萬5000元。

林聲稱自己生活拮据，因案遭停職後從事外送工作，妻子因心律不整時常進出醫院，希望法官能以偵查中繳回犯罪所得，以及情堪憫恕予以減刑，但並未如願，士林地院28日宣判判處徒刑3年6月。