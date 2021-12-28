即時對戰遊戲《#空帕斯：陣地攻防戰》(以下稱＃空帕斯)，於2021年12月28日(二) 起，與全球累積銷售超過2千6百萬本之輕小說，並推出電視動畫、劇場版動畫的暢銷作品『刀劍神域』展開聯動，自2021/12/28至2022/1/16推出全新聯動英雄『刀劍神域』的男女主角「桐人」、「亞絲娜」，限時活動期間內同步推出全玩家聯動英雄兌換券獎勵、UR＆SR卡出現機率提升的特選卡片轉蛋、英雄轉蛋、聯動裝扮轉蛋及限時快閃七日登入獎勵等紀念活動。

※聯動活動將於12/28(二)台灣時間下午16點正式開放，為提供玩家更優質遊戲體驗，系統將於12/28(二)12:00-16:00進行維護(台灣時間)。

自2016年日本上市以來突破下載量1,500萬的《#空帕斯》，今年12/20在台灣正式上市後也創下傲人佳績，上市後一周即達到雙平台下載排行第一名，為慶祝亮眼成績，遊戲製作人林智之（Tomoyuki Hayashi）宣佈加碼於台日同步發放「英雄券獎勵3張」回饋所有玩家，將於12/28與預登獎勵同步發放。

《#空帕斯》與『刀劍神域』首次聯動合作 全新聯動英雄「桐人」、「亞絲娜」登場參戰！

● 「桐人」：被捲入死亡遊戲『刀劍神域』的少年 以《黑色劍士》的身分活躍，帶領突破遊戲。在《#空帕斯》中主要技能：「星爆氣流斬」為”越向前進，圓形範圍越大的16連攻擊”，亞絲娜在附近時攻擊力可再獲得提升。

● 「亞絲娜」：被捲入死亡遊戲『刀劍神域』的少女，擁有《閃光》的稱號，擔任攻略公會《血盟騎士團》副團長。在《#空帕斯》中主要技能：「聖母聖詠」為”向前發動10連突刺，使出傷害極高的突襲攻擊(貫穿防禦)”，桐人在附近時攻擊力可再獲得提升。

全新聯動英雄「桐人」、「亞絲娜」登場參戰！

活動期間2021/12/28~2022/1/16轉蛋必中新聯動英雄及聯動服裝

「SR、UR、聯動卡片」機率提升 聯動卡出現機率提升15倍！

● 六套聯動技能服：包含「亞當X尤吉歐」、「輝龍院 奇拉拉X有紀」、「聖女貞德X莉法」、「妹格妹格X詩乃」、「青春 愛麗絲X愛麗絲」、「櫻華 忠臣X克萊因 」。

● 活動期間聯動卡出現機率為15倍、SR卡出現機率為1.5倍、UR卡出現機率為2倍！

轉蛋必中新聯動英雄及聯動服裝。

加碼限時快閃紀念活動 2021/12/28~2022/1/16七日登入領好禮獎勵

● 《#空帕斯》推出紀念獎勵活動慶祝此次聯動，除了全玩家都可領取聯動英雄兌換券1張，另外在限時期間內登入即可獲得：「SAO兌換券 1張」、「卡片能源 +10,000」、「UR兌換卷 1張」、「自由徽章 3枚」、「比特金(BM) +300」、「白金晶片 1張」、「聯動頭像」多重獎勵。