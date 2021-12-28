竹竹併議題延燒，新竹市長林智堅昨宣布不參選大新竹市長，據悉，民進黨團知悉林智堅船出要退選消息後，當黨團群組中一片靜默，一位黨團成員表示，事出突然，大家都不知發生啥事，只好無言以對。

《上報》今（28日）報導，林智堅宣布棄選後，民進黨內要角抱怨連連，總統蔡英文23日都在中常會上宣布要修法，全黨也都準備打戰了，結果兩軍還沒撕殺，主將就宣布棄選；當林智堅昨晚傳出要宣布退選消息後，民進黨團群組中一片靜默，一位黨團成員表示，事出突然，大家都不知發生啥事，只好無言以對。

一位南部某立委接受本報記者採訪表示，他們事前不知林智堅要退選消息，所以突然聽到消息時，大家很驚訝，不知要怎麼反應，且在群組討論也不方便，所以都私下討論。

此外，《上報》評論指，林宣布退選後自己的確得以脫困，但民進黨卻要面對2個未爆彈，第一是竹竹苗合併升格議題，其二為彰化縣是否直接升格，若擋下彰化升格，就會坐實民進黨因人設事，但若真讓彰化升格，就會讓現任縣長王惠美連任機率大增。

而王惠美昨也表態，已向內政部提出升格計畫書，內政部今也證實，已於上午11時20分收到彰化縣提出改制直轄市計畫公文，將依地方制度法相關規定辦理。

另據《鏡週刊》今報導，黨政高層到26日還是屬意林智堅出馬，一直到27日下午林智堅面見總統蔡英文，當面提出棄選換大新竹升格，稱「成功不必在我」，被同意後才趕回新竹召開記者會。而對於林智堅的決定，蔡英文昨也在林智堅臉書親自回應表示「智堅辛苦了！除了尊重，我也要表達對智堅決定的支持」！