為因應高齡化社會衍生的銀髮長照問題，工研院特別與日本及照護服務業者合作，打造在地化AI復能服務系統與個人化照護。（陳育賢攝）

為因應高齡化社會衍生的銀髮長照問題，工研院特別與日本及照護服務業者合作，打造在地化AI復能服務系統與個人化照護。（陳育賢攝）

為因應高齡化社會衍生的銀髮長照問題，工研院特別與日本及照護服務業者合作，透過日本照護資料庫系統及技術，結合工研院AI人工智慧運算分析，並整合醫養護康業者，打造在地化AI復能服務系統與個人化照護，希望讓台灣成為全球智慧醫療及健康照護生態系中心。

工研院副院長暨健康樂活與智慧醫療照護聯盟召集人彭裕民指出，配合政府「精準健康」及「引導銀髮產業發展」政策目標，工研院結合產官學研，以「資料驅動精準賦能」為目標，投入智慧照護3.0。

此次是由工研院與產業界及日方等3方合作，以健康醫護數據結合科技，發展出以個人為中心的智慧照護促健系統，讓被照護長者從被動化為主動，藉此發掘出創新的智慧照護商業模式。

其中，日本Social Action Organization（簡稱SAO公司）擁有逾2000萬筆的照護資料，設計出的ICT REHA復健系統，更在日本最大日照事業「MWS日高集團」使用，為日本智慧長照服務提供更精準的個人化復健療程。

彭裕民說，此次參與合作的中化銀髮事業是國內銀髮居家照顧產業的第1品牌，提供一站式整合照護服務，從陪伴生活照顧到失智症的復能、癌症、安寧、術後照顧等，還設有6大實體據點「老大人服務站」。

這次合作並將借重SAO公司照護資料庫，結合工研院AI人工智能分析，以中化銀髮暖時光日照體系為實證場域，建立台灣本土化精準健康照護系統，從台灣出發逐步發展1套適合亞洲人甚至全世界的個人化智慧照護促健系統，達到大健康服務輸出國際。

工研院指出，在經濟部技術處支持下，工研院2020年8月成立「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」，透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式，讓全台照護技術及產品可在「銀髮聚寶盆」的智慧長照試驗場域中驗證、測試及整合，提供總體服務解決方案，參與的各領域會員目前已達到31家，涵蓋資通訊、保險、照護服務、機構設施、學研等多元領域。