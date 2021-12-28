派出所所長是地方治安的骨幹，應秉持著「無縫接軌，治安不打烊」的理念，依適任人員之品操學能工作績效、職務歷練，適才適所，發揮所長，提昇整體治安維護效能，新北市政府警察局蘆洲分局於12月28日上午，由分局長張國哲親自主持所屬三民、延平派出所新任所長布達典禮；另各界人士均到場觀禮，並期許新任所長能盡心盡力為地方治安、交通貢獻。

新任三民派出所所長黃俊龍(原任本分局延平派出所所長)、新任延平派出所所長王品正(原任林口分局忠孝派出所所長)，2位新任所長均資歷完整，內外勤經驗豐富，希望憑藉其專業能力，改善交通及治安，地方上對他們的表現也都寄予厚望，另外本分局三民派出所將111年1月5日落成啟用，同仁必更加用心、努力於治安及交通上。

張國哲分局長在布達典禮上，也勉勵新任所長，務必貫徹侯市長「社區警政、安居樂業」的理念，並秉持局長黃宗仁所提的「人民最大、基層優先」、「第三方警政」、「行動治理」與「五力（警友、義警、民防、志工、巡守隊）齊發」等工作方向執行，強力掃蕩黑幫、詐欺、槍毒等毒瘤，展現維護治安決心，用心在治安、交通與為民服務，善用民力資源，充分讓民眾感受到警察的用心！