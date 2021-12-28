淡水區漁會直營的魚藏餐廳，推出使用在地食材及當季的生鮮漁產，製作的各式美味年菜（漁業處提供／戴上容新北傳真）

2022虎年將至，由淡水區漁會直營的魚藏餐廳，推出使用在地食材及當季的生鮮漁產，製作的各式美味年菜，讓民眾於年節期間能輕鬆外帶到五星級的佳餚，減輕籌備年菜下廚的負擔，並讓全家人一起享用，即日起至明年1月17日前，預訂年菜並完成付款，還享95折優惠。

漁業處表示，過年與家人團圓，「外帶年菜」除兼顧防疫避免外出用餐的群聚風險外，也讓懶得煮年夜菜或不想外出人擠人的您，在家就能輕鬆與家人團聚享用美饌。魚藏餐廳嚴選西北漁場的野生漁獲，搭配新鮮食材入菜料理，讓每位顧客都能吃出美味與健康；來魚藏餐廳外帶年菜，還可順道一覽漁人碼頭美景，餐廳正好位於漁人碼頭地標情人橋及LOVE廣場旁，大家搭乘紅26公車至「淡水魚市站」下車即可到達，十分便利。

淡水區漁會總幹事吳永寬說，魚藏餐廳虎年隆重推出十三道精緻年菜—其中招牌「大富大貴佛跳牆」富含各種頂級食材，絕品滋味大大滿足您的味蕾；「富貴Q彈美財庫」採用台灣黑毛豬豬腳，搭配獨門配方滷製，風味甘醇，讓福氣、運氣與財氣盡在口中。

兩款料多實在的雞湯「藥膳十全烏雞湯」及「金華干貝鮮雞湯」，供您任選；各式飄香肉類「牛轉乾坤慶豐年」、「吉祥鴻運燒牛腩」、「晶雞啼鳴囍」、「秘製醬烤豬肋排」應有盡有，還有絕頂海味「野生烏魚子」、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」及「手作花枝丸」。

即日起至111年1月17日前，預訂年菜並完成付款，享95折優惠(預訂及取貨至111年1月30日止)，訂購請洽詢漁會專線02-28059888，消費滿額3000元還送保冷袋，歡迎大家來魚藏餐廳外帶年菜，「食」來運轉慶團圓，金虎好運一整年!