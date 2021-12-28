視后天心25年以偶像歌手出道，後轉型拍性感寫真並嘗試主持，近年則將事業重心放在戲劇上，2011年憑《我的完美男人》的「沈若薇」一角奪下金鐘獎最佳女主角，以全方位藝人發展至今備受肯定。天心近日搬家翻出不少舊照，前(26)日分享18歲照片被歪樓說「像劉品言」，今(28)日她再度自爆黑白照，不但小學生時代的稚嫩萌樣曝光，連媽媽學生時代「清湯掛麵」的大頭照也出賣了。

天心今(28)日在IG再分享兩張黑白證件照，左邊是比18歲再小上6歲的小學時代，可看出天心從小就愛漂亮留長髮，紮出雙馬尾的稚嫩模樣超可愛，頂上髮際線是中間微偏右分，一對劍眉不加修飾顯得俊朗，扣上第一顆鈕扣的白色襯衫搭深色毛背心，微微斜向左臉揚起的微笑透出天然呆萌，是完全天真無邪少女時期的純純模樣。

天心寫道：「小學畢業照和我娘。最近搬新家做大整理，翻出許多遺忘的記憶。」只見照片右邊的女性露出自信笑容，眉宇神情有點像天心但更加英氣勃勃，髮型是當年女學生的標準款「清湯掛麵」，也就是「短髮且髮尾要剪到耳垂以上」，髮際線是清楚的左旁分，為拍照效果還似上油梳得整潔光亮，身穿類似建中卡其色制服開領扣，即使清湯掛麵也難掩青春無敵之美。

網友見了再度暴動回應：「從小美到現在」、「媽媽看起來很有氣質」、「都是美女～無誤」、「天心真的好漂亮，不管是散散步還是小周師娘或是方律，我都好喜歡」、「娘親有副隊娘的感覺」、「複製貼上」，也有網友故意歪樓說：「左邊是伯母嗎？呵」，充分展現對天心不加掩飾的自信美的愛戴。

天心前(26)日也PO出兩張年輕時的黑白證件照，寫道：「左邊約25歲，右邊確定18」，25歲的天心頂著空氣瀏海短髮俐落，一抹微笑展現她在拍攝寫真集後，從女孩蛻變為女人的自信；18歲時的天心則顯得較為青澀，長髮淡眉露出全額帶點稚氣嬰兒肥的模樣，網友看了有人歪樓說：「18歲有李孝利的感覺」、「右邊那位是劉品言吧」、「18好像劉品言」。

天心近年多將心思放在戲劇上，演出《我的完美男人》、《親愛的，我愛上別人了》、《一把青》、《最佳利益》、《俗女養成記2》等，都叫好叫座，新戲《最佳利益2-決戰利益》則將於2022年夏天推出。感情上天心2016年告別黃金單身女，甜嫁南韓攝影師金榮敏，4年來夫妻感情始終甜蜜，羨煞不少人。