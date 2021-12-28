「最近麵粉價格有回，奶油與起司則是繼續漲」鳳梨酥代工廠力尹食品業務經理許金諺指出，原物料成本一直漲，但衝擊最大還是疫情，尤其是機場店鳳梨酥業績全部歸零，轉型第一部是頻接通路業的代工，從全聯接到吳寶春，接著學苑開專業課，趕在年底前於東湖開吐司烘焙店Lilians Bakery，接續計畫於新板等展店，主力接客製單，店內配貨。

不想被全台第一代鳳梨酥生產製造廠框住，許金諺說，Lilians Bakery首店位於東湖社區的幼兒園托兒所一條街，無論是媽媽還是老師上下學都會到店順便買，有別於市面上正夯的精品級吐司一條2-300元，店內以雙片特殊包裝、銅板價以及多口味吸客，剛開店就有15種精心特調口味，包含橘香、蔓越莓核桃、南瓜乳酪、芋頭肉脯等創新搭配，最大單都是幼兒園、小學學校或安親班客訂，還可隨預訂的麵包形狀客製。

力尹食品做鳳梨酥等烘焙代工從機場做起，主要為昇恆昌、采盟、藝品店等鳳梨酥供應商，曾經在最高峰一天出貨量超過13萬顆，但因兩岸政治議題，陸客團不來，加上疫情，轉向為全聯代工，許金諺說，為大型零售通路代工不僅要做得漂亮、還要好吃，做料當然不能省，所以即使沒賺錢，還是代工近二年，重要是幫員工接單，跟著員工一起共體時艱生存下去，目前不做通路代工，主要是接團單、開專賣店，目前鳳梨酥代工還有吳寶春等知名麵包大師品牌店，而疫情期間汐止學苑與中央廚房則持續提供麵包大師專業訓練、賽事練習。

吳寶春則指出，疫情這二年對烘焙業衝擊很大，像是高鐵店、百貨店都沒辦法營運，轉線上無法即時對應需求，只有跨業結合，才能維持現有200位員工生計，像是近期吳寶春即與全聯麵包合作，他說與超市龍頭合作聯名，可進一步再開創新族群，目前最重要是帶著員工繼續生存下去。