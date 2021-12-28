越南近三年GDP成長率平均達5.7%，為亞洲國家之最，市場估計，時至2050年越南將躍升為全球前20大經濟體，GDP成長率平均可望達5%，遠優於中國3%、美國1.8%；越南是亞洲唯一獲穆迪（Moody’s）、標普（S&P）、惠譽（Fitch）等三大信評機構將其信評展望皆上調至正向的國家，反映越南強勁的經濟成長前景；日盛投信預估，越南2022年EPS成長率預估達23.4%，預估本益比只有16.8倍，相較整體亞洲國家最具投資吸引力。

日盛越南機會基金經理人林明輝表示，越股具有成長、信評及投資展望三大No.1特點，並坐擁經濟、人口、外資、股市等「4C」長線題材，日盛投信預期未來10年將越南將持續創造成長奇蹟，股市潛力不容小覷，近年越南政府積極開放並放寬市場交易規定和優化交易機制，市場普遍預期越南即將入圍MSCI新興市場指數觀察名單，資金搶進，越南股市交易愈益開放且日益熱絡。

日盛越南機會基金研究團隊指出，除了三大No.1，完美4C長線題材，即經濟(Economic Capital)、人口(Human Capital)、外資(Foreign Capital)、股市(Trading Capital) 等4大資本紅利（Capital）再發酵，造就越南成為未來10年不可忽視的亞洲之鑽。

第一，亞洲經濟奇蹟(Economic Capital)，世界經濟論壇（WEF）2019年《全球競爭力報告》顯示，越南在全球排名上升10位至第67位，較2018年有飛躍性成長，為全球競爭力改善最顯著的國家，越南競爭力大躍進。

第二，年輕就是本錢(Human Capital)，越南中產階級快速成長，所得提升對股市帶來資金潮。比照過去中國經驗，當2005年人均GDP跨越3000美元後，股市波段呈現倍數上漲，越南股市迎向拐點。

第三，外資前仆後繼(Foreign Capital)，越南積極參與自由貿易協定簽署，享有租稅上的優勢，包括2020年甫生效的EVFTA及RCEP簽署，在美國總統拜登重返全球多邊主義的趨勢之下，越南經濟將大幅受惠。

第四，入摩效應可期(Trading Capital)，未來一至兩年，越南可望入圍MSCI新興市場指數觀察名單。從過往經驗分析，當一個國家被提名進入MSCI新興市場指數觀察名單，則後續兩年股市通常受惠資金追捧而出現強勁漲勢。