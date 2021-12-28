Omicron變種病毒擴散全球，現在連南美洲也感受到其強大的傳播力。根據阿根廷衛生部公布的官方數據，周一該國的新冠病毒單日確診數達到20263例，與上周五相比幾乎增加了1倍，並創下近6個月來的新高記錄。

上周五該國政府通報11181個新病例。

阿根廷政府未具體說明有多少新病例可能與高度傳染性的Omicron變種病毒有關。

Omicron病毒現在已入侵大多數南美洲國家，巴拉圭周一通報第一起Omicron感染病例。

雖然阿根廷周一通報的染疫數飆升，但仍遠低於今年夏季創下最高記錄。根據路透社統計，阿根廷在7月1日通報41080個新增病例。

該國衛生部表示，儘管感染人數大幅增加，但染疫死亡人數並未隨之激增。

阿根廷約7成人口已完整接種兩劑疫苗，目前也正在為第一線工作人員與60歲以上長者提供加強針。

在經歷過幾波毀滅性的疫情後，現在南美洲已經成為全球接種率最高的地區。