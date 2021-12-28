回顧2020年至2021年受疫情影響，百業蕭條，信義房屋憑藉40年來所奠定的ESG，營收不減反增，而為因應更多元的人力需求，信義房屋2022年將開出2000位業務職缺外，更推出「PropTech數位科技人才招募計畫」擴大招募100位以上軟體開發及大數據領域的數位人才，整合智能協作，打造「人＋系統」的房仲工作服務，賦予業務人員更強大的數位工具。

能夠逆勢反轉並大舉徵才主要原因，信義房屋人資部認為信義房屋40年來透過近500家的直營店所共同建置各服務社區的詳細資料庫，從中古屋到新古屋，至今全台七都已累積超過2萬4千棟、230萬戶以上的社區資料，是全台直營房仲當中最大且最完整的社區資料庫，這也使消費者黏著度更高，新使用者也更因品牌形象今年紛紛委託信義房屋，預估2022年業務需求將大增。

不只如此，2015年開始推動數位轉型，利用「3D互動看屋」打造客戶在家線上賞屋全新體驗，緊接著AR擴增實境技術的iPhone看屋、2020年「DiNDON智能賞屋」一鍵套入裝潢模擬，2021年「AI講房」塑造使用者賞屋用聽的，因應信義房屋多雲彈性架構與新型態數位服務的開發，2022年擴大招募超過100位軟體開發、大數據領域的數位人才加入這場數位轉型的行列，信義房屋也將提供具競爭力的薪酬福利，為數位團隊打造新型態的辦公模式。

信義房屋表示未來透過強大作業工具的智能協作，大數據輔助探索掌握客戶人脈與房屋資訊，讓買賣屋條件媒合更準確，創造更多機會，新店區公所顏婉嫣專案經理，入職4年多以來，對系統的不斷優化感受明顯並得到強大的幫助，多次透過視訊以及信義房屋的數位服務如線上委託，視訊簽約等服務，讓她在疫情期間依然可以輕鬆完成交易，因此近兩年每年業績都破千，今年績效更是相較於去年大幅成長了70%，受惠甚多，充分演繹未來「業務家中坐、客戶網路來」的全新數位應用時代來臨，隨時隨地都能成交。

信義房屋除了獲得人力銀行的最幸福企業之外，在2021數位奇點獎中一口氣榮獲3大獎，為房仲業最大贏家。明年也已編列千萬預算開設多項數位課程讓所有同仁強化數位能力，更積極導入雲端與AI應用，利用大數據了解客戶核心需求、透過敏捷方法開發數位服務，提供客戶更快、更有彈性的智能服務體驗，運用數位智能打造永續好生活。