選美比賽出身的李妍憬（原藝名：李妍瑾）先前怒轟南拳媽媽成員「彈頭」性騷擾，雙方經過一番唇槍舌戰，最後在彈頭道歉後落幕，沒想到日前李妍憬上網路節目再度爆料，提及過去她和信的一段情，怒控明明是男方劈腿，錯誤都是她在扛，「我為何要背負罵名？」

李妍憬再怒爆和信交往內幕 被騙上床慘淪小三：被講得像破X

李妍憬在節目上先還原和彈頭當年的往事，還提起和前男友信的分手過程，表示對方告訴她是「一對一認真交往」，她卻從媒體上得知對方劈腿，自己一直被蒙在鼓裡，「我以為我是正宮，關我X事？男人的錯為什麼要我扛？」她更控訴信將女人哄騙上床，卻發現兩邊不好解決，所以挑了好說話的開刀切割。

李妍憬在網路節目上大爆料和信當年交往的內幕。（圖／翻攝自中天新聞YouTube）

李妍憬表示：「我就是那個最軟的，那我何罪之有，是不是？」她認為大不了3人對峙，把事情說清楚，對方卻用最傷人的方式解決，「我為何要背負罵名？賠了夫人又折兵，還要被他講得像破麻一樣！」她也坦言那時候非常喜歡信，也因此受傷很長一段時間。

李妍憬透露某次參加慶功宴突然接到信的電話，一接起來對方就問要約摩鐵還是家裡，她拒絕對方的提議，說要約在老地方，儘管很喜歡對方，她還是拒絕對方的求歡，而她過去曾提到信租屋後就消失，她先代墊的錢對方也沒分攤，更忍不住痛罵：「我給你X假的喔！」