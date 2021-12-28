上百家來自台灣各地的糕餅業者28日齊集全國飯店，共同參與「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式。（馮惠宜攝）

上百家來自台灣各地的糕餅業者28日齊集全國飯店，共同參與「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式。（馮惠宜攝）

「寶島伴手禮旗艦店」28日成立，台中市百年糕餅店陳允寶泉也參與其中，希望能一起將台糕餅帶上世界舞台。（馮惠宜攝）

「寶島伴手禮旗艦店」28日成立，以法式鳳梨酥著稱的「法布甜」也帶來自家產品，成為伴手禮國家隊的一員。（馮惠宜攝）

為振興糕餅業及伴手禮產業，中華民國糕餅公會全國聯合會攜手商業發展研究院成立「寶島伴手禮旗艦店」，透過網路平台將台灣糕餅行銷到世界，首發將於111年1月20日至21日，率領20家業者產品參加由香港貿發局主辦的「美食主題路演活動」，提供給香港以及亞洲市場等代理商，進行線上買家配對。

上百家來自台灣各地的糕餅業者28日齊集全國飯店，共同參與「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式，經濟部商業司長蘇文玲表示，希望透過此計畫協助產業整合行銷，加強業者在營運及數位行銷的力道，從數位分析並進行線上線下整合，發展數位科技整合應用平台，來提昇整體產業的知名度與能見度。

糕餅公會全國聯合會理事長周子良表示，台灣烘焙年產值約700億元，而糕餅伴手禮市場也有200到300億元，只是其中有4成買家為觀光客，受疫情影響，旅客銳減，希望透過個計畫籌組伴手禮國家隊，讓台灣業者走出去，利用轉型「數位化」鏈結商研院、艾德基克、褚鋒行銷、星團設計及街口支付等團隊，為糕餅業打造新品牌價值，讓國際人士想到台灣，就想到台灣的糕餅，想到糕餅就想到台灣。

商研院副院長張皇珍表示，商研院連續兩年執行經濟部商業司南台灣大餅節與台灣餅的甄選與創新及數位轉型輔導工作，看見業者深厚的產品工藝與無限的創新力，本次也希望協助糕餅產業打造新品牌策略，促進產業轉型升級，創造更大利潤。

發起該項計畫的總億食品指出，整體規劃串連全台超過250家以上業者參與，以聯合行銷及聯合展售的方式來提昇產業的數位力與創新力。而1月下旬參加香港「美食主題路演活動」共計有50家業者報名，最終選出20家業者參與，透過線上線下的互動方式，讓來自香港及亞洲市場等買家與食品供應商做線上媒合洽談，可望為明年產品外銷預先佈局。