警方起出的電擊棒（警方提供／戴上容新北傳真）

27歲張男在網路簽賭，積欠160萬元賭債，28日凌晨12時許，張男在五股區新五路被債主等大約8人，持電擊棒攻擊毆打、強押上車，附近民眾見狀報案，警力趕抵攔車救出張男，現場起出2把刀及電擊棒，4嫌訊後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，28日凌晨12時許接獲報案，民眾指稱新五路三段有打架案，且有人被強押上車，警分局動員23名快打警力趕抵，當時1輛白色轎車正準備駛離，支援警網將白車團團包圍，喝令下車後，發現被害人在車內，將其餘4名犯嫌全部壓制逮捕、起出2把刀及電擊棒。

警方調查，張男疑因網路簽賭積欠160萬元債務，債主28日與張男相約新五路，債主這方共八人分乘2輛轎車抵達後，以電擊棒和徒手先圍毆張男後，強押他上車，其中1車4人迅速逃離，另1車4人被獲報趕抵的警網攔下，27歲林姓、25歲顏姓、26歲何姓、22歲林姓嫌犯落網。

警方表示，被害張男身上未有刀傷，頭部有撕裂外傷，意識清醒被戒護送醫治療，警方將持續調閱監視器追緝其餘共犯，落網的4人則依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。