婦產科要選男醫師還是女醫師比較好，常常被拿出來討論。一名女網友透露，她自己不會特別挑選醫師的性別，但身邊朋友都說「女醫師會比較粗魯，男醫師則會比較溫柔！」引發網友熱議，不少人認同原PO朋友的說法，男醫師真的都比較溫柔，而且在解釋病情的時候，用字遣詞也都會比較注意。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社》上發文表示，她看婦產科一般都不會去挑選醫師的性別，不知道有沒有人跟她一樣？不過，她發現住家附近的婦產科，女醫師常常爆滿，許多患者都指定要由女醫師來進行內診檢查，但她實際上詢問身邊朋友，多數人卻說「女醫師很粗魯，男醫師比較溫柔！」

網友們認為男醫師會比女醫師更溫柔，是為了避免不必要的紛爭。「我遇到的女醫生真的比較粗魯，而且態度很差，看了20幾年的婦產科經驗」、「男醫生比女醫生溫柔多了且用詞更禮貌」、「我遇過極度粗魯的女醫生，放鴨嘴器直接用力塞進去」、「男醫師會怕不必要的糾紛，反而會很溫柔，但很多女醫師則會仗著『你有我也有』的心態，所以很粗魯」。

其中有一位生了兩胎的媽媽透露說，生產的時候都由男醫師來開刀，去看診的時候遇到的則是女醫師，兩者相較下來，還真的覺得女醫師比較沒有耐心。

不過，也有網友認為，不管是何種性別的醫師都是受過專業訓練的，女醫師也有細心又溫柔，男醫師肯定也有粗魯的。「不會刻意挑女醫生。覺得有醫生緣、技術好的都能接受」、「不挑，目前遇到的女醫師都很溫柔，男醫師也遇過雷的」。