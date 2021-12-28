KPMG安侯建業會計師事務所新任決策與經營團隊將於2022年元月正式上任，新任主席陳俊光與執行長吳麟將率領新團隊成員引領KPMG迎戰新局。

新任決策委員會成員包括周寶蓮、施威銘、張淑瑩、張維夫、郭冠纓、陳宜君、陳雅琳、游雅絜等9位KPMG安侯建業執行董事。

新任執行委員會則由執行長吳麟、副執行長張芷及施威銘，還有周寶蓮、陳彩凰、謝昀澤、張字信、王勇勝、陳盈如、池世欽、郭冠纓、黃柏淑、林琇宜及連淑凌等14位經營團隊。

陳俊光表示，KPMG台灣所一路走來，始終秉持誠實正直，以服務客戶為核心的企業文化。過去，在前任主席于紀隆所帶領下秉持One KPMG理念，與KPMG全球及亞太區等會員所密切交流，成功整合全球會員所及台灣所的資源，並拓展多項跨產業的新事業體，引領產業趨勢，讓KPMG台灣所的業務表現備受肯定。

然而陳俊光也指出，這幾年全球環境變化劇烈，面對現今經濟環境、科技技術及監理法規的瞬息萬變，企業經營及業務應變能力的挑戰日益嚴峻，因此上任後將聚焦「Trust」 &「Growth」並重，追求具品質的成長，成為同仁、客戶、資本市場、主管機關和公眾最信賴的專業服務組織。

陳俊光表示，近年KPMG台灣所致力於審計品質的提升，每年均投資數千萬的軟硬體及人力於全球一致的全新數位審計平台KPMG CLARA。

為因應國際品質管理準則（ISQM 1）的實施，這兩年KPMG全球也將事務所的內部控制制度及後台管理系統全面強化改造，以落實因應國際審計監理趨勢及金管會推動審計品質指標的決心，KPMG也耗費鉅資持續投入專業，包括數位審計人才之招募、訓練系統及內容之強化、數位工具的運用及持續性之員工滿意度調查等。陳俊光認為，這些投資都像城市建設的下水道工程，雖然成本浩大，且需要長期投入才能彰顯效益，但為了贏得長期的公眾信任，不得不做。

另陳俊光指出，過去因地緣政治變局，中美貿易戰、疫情及顛覆性科技創新等，KPMG看到企業面臨巨大的風險與挑戰，也預見了台灣產業轉型成長的機會。

根據2021年KPMG台灣CEO前瞻大調查的結果，企業主認為供應鏈風險，資訊安全，新興科技，氣候變遷，及營運風險管理等五大議題是經營上最具挑戰的面向，而KPMG在陪伴客戶面對上述變化，快速調整供應鏈布局，數位轉型的過程中，KPMG台灣所稅務團隊及顧問團隊也快速洞見產業需求，調整策略方向及資源配置，因此預期未來非審計業務方面，將可持續達到雙位數成長。

陳俊光也指出，這一兩年不論是創新科技或疫情都加速全球市場的數位腳步，產業也已從「數位化時代」躍升到「智慧化時代」，數位轉型課題刻不容緩，沒有企業能置身事外。

近年KPMG察覺數位浪潮轉型趨勢，早已積極佈署，對內除了擴大AI與RPA等工具採用，提高同仁的工作流程，也持續導入、優化內部數位工具平台，讓遠距辦公可以更加流暢、順遂，對外則是在各項業務中導入數位服務，包括成立數位創新服務團隊，協助客戶在數位審計、數位稅務、數位法遵以及企業提升數位化等議題，將數據轉化為商業洞察分析，為企業創造更高價值。

陳俊光表示，未來KPMG台灣所將持續與全球會員所緊密合作、一同關注產業脈動、共同投入研發資源，提供完整的解決方案優化客戶體驗，與客戶共同創建數位轉型之新價值。

至於留才攬才部分，陳俊光觀察，會計師這行業十多年來的執業環境變化已經異常巨大，因為國際資本市場及投資人對會計師執行業務之期許更高、責任更重，主管機關對於國際監理趨勢及公司治理標準已快速接軌並落地，會計、審計及稅務的專業規定也較以往更複雜，這些對我們的同仁，以及整個會計師產業都是挑戰。

因應科技轉變，資訊數位化的運用大增，在審計業務人員聘用也從傳統商學院或會計系等財會背景學生，到現在跨領域資工及資訊人才聘用已佔總招募人數的三成。陳俊光說，人才一直是KPMG最重要的資產，培養人才讓同仁有機會在全球舞台發揮的空間，是KPMG最重要的人才策略。

面對未來的監理趨勢及產業發展，陳俊光認為，KPMG將重新檢視同仁的福利政策，合理的工作資源配置，加速投資科技工具以提升效率，強化客戶承接的評估及監督，並且跟會計師同業，客戶及主管機關有良好共識，杜絕不合理的削價競爭以改善執業環境，才能吸引更多優秀多元人才的投入，才能服務好客戶，也才能達成資本市場對會計師責任的期許。

除人才以外，KPMG也關注環境議題，陳俊光指出，KPMG全球未來三年將投入超過15億美元在ESG（環境、社會和治理）議題上。

為落實企業內部ESG作為，KPMG近期也加入全球再生能源倡議-RE100，作為2030年實現100％使用再生能源電力承諾的一部分。達成途徑包括減少50％的溫室氣體排放量、100％使用來自再生能源的電力、以及抵減剩餘排放量。

陳俊光指出，未來KPMG也將藉由自己的CDP碳揭露報告，來讓更多與氣候相關的營運資訊透明化，並積極發揮對世界的正面影響力。

此外，由於「國際財務報導準則基金會」（IFRS Foundation）宣布成立「國際永續準則委員會」（ISSB），全球金融市場對建立永續共通報導標準之框架指日可待。對此陳俊光認為，在可預見的未來，這將大幅提升企業ESG資訊揭露的品質、使財務資訊（如財報）與永續資訊（ESG報告書等）揭露同等重要，為提升財務暨永續資訊之可信度，ESG永續服務之轉型諮詢，報導諮詢及第三方確信能量，是KPMG未來之關鍵業務重點，也是KPMG台灣所全體會計師，顧問都要努力的方向。

陳俊光透露，為此未來KPMG將成立ESG策略中心，整合全球資源，為客戶的ESG轉型變革之路提供協助，並且透過與劍橋大學和紐約大學高階管理教育學程合作，為所有同仁提供全面ESG培訓。