婚後不只婆媳問題，妯娌之間也可能鬧不愉快，有人妻抱怨，她的大姑是小兒科醫師，但自從她懷孕後，大姑就不斷干涉她的決定，發現她不照做還破口大罵，「孩子出問題看你怎麼賠」，讓她心力交瘁。

一名人妻在匿名公社發文表示，她的大姑是小兒科醫師，從她懷孕之後就不斷干涉她的決定，大到去哪生產、找哪位婦產科醫師，小到奶嘴、尿布，甚至奶粉品牌都得由大姑指定。

她說，大姑主張某牌尿布便宜好用，但孩子用過反而引起尿布疹，大姑就說，「幫孩子曬屁股，等好點再繼續用尿布」，她心疼孩子受苦，果斷更換了尿布品牌，不料婆婆竟向大姑告狀，大姑一下班就跑回家罵她。

此外，孩子常流口水難免會有口水疹，儘管她每看到孩子流口水就馬上幫忙擦乾，但大姑還是唸她只顧自己，都不注意孩子狀況；孩子第一次生病時，她沒日沒夜的照顧，也只換來大姑的冷嘲熱諷。

她苦嘆，每個給孩子使用的物品，只要不是大姑指定的品牌，她就會被痛罵一頓，甚至怪她不聽專業的，「寶寶出問題看你怎麼賠」。讓她更難過的是，因為大姑是醫生，所以公婆、老公只聽大姑的話，雖然也有想離婚的唸頭，但又擔心拿不到孩子的監護權，讓她心力交瘁。

不少網友看完也相當傻眼，「遇到這種人真的好累，辛苦了」、「寶寶東西都讓大姑買」、「小兒科醫生不代表她會帶小孩，我在月子中心做過那麼多年也不敢說自己會帶小孩，真的太可怕了」、「經濟獨立，就不用怕孩子不歸妳」。