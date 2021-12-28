台大雲林分院遠距醫療中心由副院長馬惠明領軍，近年開啟遠距醫療大型計畫，包括神經外科、整形外科跨不同醫療機構急診遠距醫療照會、高風險病人出院管理、智慧遠距傷口照護計畫，今年再加入眼科急診遠距照會。（周麗蘭攝）

台大雲林分院斗六、虎尾兩個院區僅3名主治醫師，門診、照會、手術的業務量龐大難以負荷，急診患者常必須到其他縣市就診，為解決人力荒問題，首創「會眼是英雄－遠距眼科急診聯合值班與照會制度」，輪值的眼科技術員或專科護理師操作眼底鏡，讓遠端的醫師啟動遠距看診。

院長黃瑞仁坦言，老年人口全國第二高，眼科看診需求大，眼科急診人力是該院的痛點，如何解決眼科急症需求，不僅是雲林縣，也是其他缺乏眼科的偏遠地區所面臨的重大挑戰。

台大雲林分院為此與彰化基督教醫院、雲林縣境內的台全診所合作，開創「遠距眼科急診聯合值班與照會制度」，做法是由雲林分院的眼科技術員或專科護理師操作眼底鏡，記錄眼底照片與眼部外觀、測量視力與眼壓，透過病歷系統發出照會，輪值的彰基、台全的眼科醫師就可利用視訊機觀察病人眼部外觀並進行遠距問診。

台全診所協助輪值台大雲林分院小夜班的眼科急診，假日眼科急診則由彰基眼科醫師擔綱，10月起試辦2個月來，已協助14名病患。

副院長馬惠明說，服務人數雖還不多，卻是一個重大突破，「會眼是英雄計畫」是全台第一個結合基層診所、區域醫院、醫學中心的急診看診模式與醫療網絡。

台大雲林分院遠距醫療中心由副院長馬惠明領軍，近年開啟遠距醫療大型計畫，包括神經外科、整形外科跨不同醫療機構急診遠距醫療照會、高風險病人出院管理、智慧遠距傷口照護計畫，今年再加入眼科急診遠距照會。

馬惠明表示，該院遠距醫療的信念是提供病患即時醫療服務，以弭平環境不足，並藉由不同體系與層級的醫院相互信任與合作，期能開創台灣醫療模式的新局面。