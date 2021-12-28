瑞莎近年重心全放在培育台灣韻律體操人才，未料卻被指控選手不滿契約內容解約，甚至還指她斂財、商演酬勞30萬只拿5萬打發，對此，她氣到回應：「這次跟4月DCard一樣那團隊的人做的」，讓網友紛紛留言打氣，有「鄉民女神」封號的潔哥更是怒斥：「貪得無厭的家長們」，一句話表態出力挺瑞莎到底的決心。

潔哥表示都是外界看在瑞莎知名度，才有30萬商演價碼，而且小選手們一人能分到1萬6，相較起來已經算很多，因此難掩怒火砲轟：「那些貪得無厭的家長們，是以為自己的小孩就可以接到30萬的商演嗎???瑞莎隨便一個廣告代言就這個費用的好幾倍吧，沒見過世面也不用這樣」，直指這些家長給小孩最糟糕的身教言教，行為舉止可說是相當丟臉。

潔哥強調瑞莎近年致力培育台灣韻律體操人才，明明很努力卻屢屢遭到抹黑，讓她看了相當生氣，怒嗆這些家長：「有種就不要馬賽克直接PO文對質」，對此，網友紛紛回應：「一場一個人1萬6，知不知道這個價格超乎常理」、「不知道默默無名的運動選手，可能連一毛都沒有嗎？無知的家長」、「有本事就自己接，真以為人家是靠弄這個在賺錢嗎」。

瑞莎稍早也在臉書做出回應，她直接點名爆料抹黑她的人：「你們不想跟我一起發展韻律體操，我尊重你們的選擇。如果要fight，請fight自己，努力，讓自己更進步，一天比一天好，而不是去害別人」，也希望爆料者不要再浪費社會資源阻止她對韻律體操付出，強調「很痛，很難，很多不公平，但我不會放棄。」