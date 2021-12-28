立院三讀通過政院版《使用牌照稅法》修正草案，電動車免徵牌照稅延長4年，到2025年12月31日為止，每年估計1.1萬輛電動車受惠。

立委曾銘宗表示，本次修法將電動車免徵牌照稅延長4年，是因為全球能源危機和溫室效益，節能減碳是各國施政重點，推動電動車產業是必要手段，延長免徵牌照稅，原來希望能延長10年，但政院只延長4年，予以尊重。這將有助於提高國人購買電動車意願，扶植國內相關產業發展，並維護環境永續。