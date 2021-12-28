立院三讀 電動車免徵牌照稅延長至2025年底 15:592021/12/28 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院三讀通過政院版《使用牌照稅法》修正草案，電動車免徵牌照稅延長4年，到2025年12月31日為止，每年估計1.1萬輛電動車受惠。 立委曾銘宗表示，本次修法將電動車免徵牌照稅延長4年，是因為全球能源危機和溫室效益，節能減碳是各國施政重點，推動電動車產業是必要手段，延長免徵牌照稅，原來希望能延長10年，但政院只延長4年，予以尊重。這將有助於提高國人購買電動車意願，扶植國內相關產業發展，並維護環境永續。 立院三讀 電動車免徵牌照稅再延4年 滴滴無限期延長員工禁售期 股價再創新低 #全球 #延長 #免徵牌照稅 #電動車 #立院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油首座電動車複合快充站 啟用 04:102021/12/28 產業特刊 匯豐投資管理發布2022年投資展望 11:512021/12/28 財經 《科技》SEMI Talks領袖對談 揭示台灣化合物半導體未來戰力布局 15:062021/12/28 財經 《國際產業》疫情急升 紐約7家蘋果直營店全關 09:432021/12/28 財經 2022年穀物價格波動恐加劇 08:512021/12/28 財經 汽車金融雙雄 賺綠電財 04:102021/12/28 證券．權證 OPEC＋將開會 國際油價疲弱 航空業缺工，耶誕周末全球逾6千航班取消 04:102021/12/28 全球財經 操盤心法－大盤挑戰新高 迎接元月紅包行情 04:102021/12/28 證券．權證 鴻鎵攻GaN快充 搶5G通訊、電動車商機 13:082021/12/28 財經 《金融》虎年致勝心法來了 3專家不藏私 15:232021/12/28 財經 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 11:422021/12/28 財經 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 台積電2奈米廠花落台中高爾夫球場？ 土地是關鍵 - 財經 外商待遇為何比台商高很多？老手2原因曝解答：不珍惜人才 - 財經 前總統千金豪宅賣不掉 專家點名「3種房」買了剉咧等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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