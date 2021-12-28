立法院院會今天通過攸關成立數位發展部的「數位發展部組織法」相關法案，未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成確保國家資通安全、促進數位經濟發展及加速國家數位轉型之目的。

數位發展部下設三級機關數位產業署、資通安全署，資安署下設行政法人資安研究院，資安研究院下設資安技術服務中心與資安卓越中心。資安署由行政院資安處升格，資安技術服務中心納入由資策會委外營運的技服中心，資安卓越中心則負責培育高階資安人才並發展國家資安研究。

行政院數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌在審查會時說明，數位部以「推進國家數位發展，建立繁榮安康、帄等包容數位社會」為願景，整合目前分散在各部會有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播五大領域之業務，以統一事權、整體規劃數位發展推動相關資源，並統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型之基礎建設及環境整備，以及資通安全、資料治理、創新沙盒、人才培育、數位包容與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。

郭耀煌指出，成立數位部的預期效益包括確保國家資通安全、促進數位經濟發展、加速國家數位轉型。