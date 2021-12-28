日本40歲知名女星安藤七津（安藤なつ）是諧星組合「Maple超合金」的成員之一，幽默的主持風格受到大批觀眾的喜愛。而2019年與小6歲丈夫閃婚的她，先前還曾在節目上分享求婚過程，但近日卻傳出婚變的消息，讓外界相當震驚。

安藤七津出道多年以招牌妹妹頭搭配黑框眼鏡，加上170公分、130公斤的壯碩身材聞名，生動的表演風格與幽默的口條受到觀眾一致讚賞，讓她因此活躍演藝圈多年。而根據日本媒體《週刊新潮》的報導，安藤七津對於離婚這件事情原本想要低調處理，但她因為不肯支付丈夫所要求的結婚相關費用，而親自前往法院進行協商，壯碩的身型被不少人認出，離婚的消息才因此曝光，引起大批網友熱烈討論。

事實上，安藤七津先前曾在節目上大方公開兩人的交往過程，透露他們是在2019年時因參加聯誼活動「愛胖子派對」認識，擔任看護師的前夫不僅小她6歲，體重也少她60公斤，而當初是安藤七津主動開口搭訕男方，後來因共同的話題而拉近彼此的距離進而交往。但男方出身北陸，正式交往後兩人便展開遠距戀愛，每天通話5、6個小時來維繫感情。後來男方生日一同去旅遊泡湯時，突然向她求婚，兩人才決定走入婚姻，但在結婚之前兩人僅見過4次面、交往3個月，因此宣布結婚時曾一度造成轟動。

但根據日本媒體的報導，兩人結婚男方搬來東京與她居住後，才發現安藤七津控制慾太強，不僅在家中放白板要求男方必須交代每日行程與吃飯對象的聯絡方式外，安藤七津「一毛不拔」的金錢觀也與他有很大的落差，壓抑的生活讓男方越來越受不了，最後訴請離婚。

而此次離婚訴訟也涉及了夫妻分產，但身為當紅諧星的安藤七津卻直接表明「一分錢也不會給」，就連男方要求支付結婚期間的生活費及各項費用安藤七津也不願意負擔任何一毛錢，最後只好透過律師及法院進行協調，才正式結束2年的短命婚。