新北市淡水區竿蓁二街19巷的2處海砂屋社區，透過申請適用新北防災都更政策取得辦理更新重建機會，今舉行開工動土典禮，2處原各有30戶、50戶，重建後預計分別規劃76戶、131戶的住宅，多出的戶數未來將由社區出售以挹注於其興建成本，預計2025年完工。

新北市城鄉局表示，新北市府積極推動都更三箭政策，提供危險建築參與多元都更重建管道，尤其海砂屋、房屋結構危險等建築物皆為優先輔導協助對象，這次開工動土的防災都更基地，分別坐落於淡水區海鷗段717地號土地，基地面積約347坪，以及706地號土地，基地面積約503坪，並各自於去年3月及8月拆除完成。

城鄉局表示，重建基地範圍是由市府都更推動辦公室以專業輔導團隊進入社區，透過召開說明會、提供諮詢服務及協助促進意見整合等推動方式，協助住戶瞭解多元重建方案及內容，2案皆選定以防災都更方式辦理重建，透過變更都市計畫方式，直接核予原建築容積或基準容積1.5倍容積的防災都更獎勵，配合鬆綁相關開發法令限制，重建期間地主在外租屋也能向市府申請為期一年每月最高上限4500元補助，重建後另有地價稅與房屋稅補貼，得以減輕地主負擔。

城鄉局長黃國峰表示，新北防災自治條例已於去年3月22日落日，考量新北市境內尚有多處危險建築物，市府延續防災都更政策再執行3年，並公告「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，使防災都更政策可以無縫銜接，期望有意願辦理都更重建的市民朋友能主動向市府諮詢或提出申請，市府會提供專業技術、費用補助和相關資源等協助，避免災害二度發生，提升市民居住環境安全。