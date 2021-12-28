中國醫藥研究發展基金會舉辦免費名醫教你養身課程。圖取自網路

新興變種病毒Omicron肆虐，國際疫情再起，尤其面對秋冬，考驗更加嚴峻，中醫師更提醒，冬季還有更可怕的敵人：心血管疾病！民眾可多管齊下來養身，增加防禦病毒能力，飲食原則可挑選滋陰補陽兼補腎食材，如芝麻、黑豆、蔥、薑、蒜、木耳等天然食材，運動方面可選擇太極拳、氣功運動。

台南奇美醫學中心中醫部部長許堯欽表示，心是「君主之官」，統領著各個臟器，互相協調，維持人體的生命運轉。而心血管疾病包含心臟病、中風、高血壓及心肌梗塞等疾病。

而每年冬季都是心血管疾病好發的高峰期，變化多端的天氣容易使人體內環境失去平衡。在寒冷的刺激下，人體末梢血管處於收縮狀態，導致動脈壓升高，心肌好氧量增加。冬天人體適應能力差，抵抗力下降。尤其是老人年，容易發生呼吸道感染疾病等症狀，又容易誘發心肌梗塞。

許堯欽指出，冬季養生應使精氣內聚來滋養臟腑，若不想讓心臟疾病找上門，可以事先做點預防，可以分別透過按摩與引用養身藥膳來滋養。

每天可按壓勞宮穴、內關穴、心俞穴5到10分鐘，達到寧心安神、強心舒緩緊張等功效，讓能搭配丹參養心藥茶能緩和動脈硬化與缺氧等功效、山楂清肝茶則有安神兼有減肥等效果、天麻杜仲茶有護腦保腎等功效。

飲食部分，平常可多吃點溫養的食物，如天然蔬果類，包含南瓜、桂圓等，其他食材如芝麻、黑豆、黑木耳、紅棗、百合、茶葉等。

穿著部分則應該注意保暖，特別是頭部、頸部、背部及四肢關節等地方，尤其老年人須注意保暖但又不能過於臃腫，避免行動受到限制增加意外發生率，並保持規律的生活作息及適量的運動。

南奇美醫學中心中醫部部長許堯欽醫師、中國醫藥大學附設醫院副院長賴榮年也將在旦連假期間111年1月2日下午2點到4點於線上舉辦免費視訊課程，教民眾更多「養心」之道、以及女性一生中重要的三階段—青春期、孕產期、更年期。

詳情民眾可上「瘋中醫 基金會」或「中國醫藥研究發展基金會」網站，視訊課程每場贈送2位聽眾2本養生書。全國知名中醫師線上講座影片介紹

https：／／www.youtube.com／watch？v=lg-S7bEcjJs

養生藥膳

丹參養心茶

材料： 丹參10克、三七10克、玉竹10克、山楂5克。

作法： 加適量水1000CC同煮，當茶飲用。

適應症：高血脂症、高血壓、心絞痛或冠狀動脈心臟病的患者。