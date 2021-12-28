麥當勞「蕈菇滿福系列」套餐118元起。（麥當勞提供）

速食慶跨年，麥當勞推出2021跨年壓軸強檔，韓國直送「肯瓊醬」限時回歸，自12月29日起至明年1月23日推出。麥當勞表示，曾讓麥克鷄塊粉絲瘋狂的「肯瓊醬」，是醣醋醬的勁敵，口味濃郁酸甜、微辣帶勁，而除了「肯瓊醬」外，近期成為話題的「蜂蜜芥末醬」、「泰式香辣醬」，加上「醣醋醬」都將一次推出，讓跨年派對選擇更多。

而為迎接2022新年，麥當勞再推出期間限定「蕈菇滿福系列」，以香Q春麥滿福麵包，配合獨特氣蒸法烹調的太陽蛋、香煎豬肉，淋上濃郁切片蕈菇醬，深受菇迷喜愛。自12月29日起至明年2月22日，蕈菇滿福系列限時回歸。其中「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」品項，除了切片蕈菇醬，還擁有雙層香煎豬肉、香濃切達起司、滑嫩太陽蛋等多重風味。

另麥當勞App「隨買店取」自12月29日起推出麥克鷄塊、麥脆鷄腿量購優惠，10塊麥克鷄塊原價104元，10份量購價只要920元，每組現省120元，相當於88折，還可分次跨店領取。