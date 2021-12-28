「等3年了！我們終於回到8強！」南湖高中女籃隊教練孫韻筌賽後高聲喊著，南湖女籃在關鍵外卡賽於第3節打下雙位數領先，最終84比68搭上8強末班車。

南湖上次進軍8強是106學年度賽事，接下來三季無緣8強，上季本來也有機會卻在外卡賽栽了跟頭，孫韻筌說：「去年真的很遺憾，這次終於出一口氣了！目前這批球員第一次打進8強，但其實我一直相信我們這場可以贏，因為我在球員身上看到企圖心，也信任她們可以做到。」

南湖高二後衛連容纓貢獻全場最高25分，並有7籃板、5抄截，3位隊友王婷雯、鄧伊汝與陳妤涵各贊助15分，孫韻筌賽後點名陳妤涵是本戰奇兵，幫助球隊增加贏球本錢。

連容纓從小學六年級接受籃球隊訓練，表示高一時曾因教練強力栽培遇到極大壓力，一度萌生轉學念頭，但是最後撐過這段低潮，並在教練團、畢業學姐鼓勵下在外卡賽打出精彩好球，接下來8強她會加倍練習，不想讓其他隊瞧不起。

兩年前永平在高雄中學體育館力克南湖，帶走最後一個分組排名晉級8強的席次，可惜這次外卡賽沒能複製當時贏球劇本，止步高雄12強預賽。