台中市民進黨議員28日質疑，員警的勤務鞋可能不符合透氣合腳、輕便舒適、防水止滑等需求，造成員警棄而不穿。（盧金足攝）

台中市警察局勤務裝備年編5000萬元預算，每年配發一人一套裝備，但有員警疑因勤務鞋不好穿，上網詢問兜售，或閒置在家等丟棄，有的則捐到非洲，民進黨議員28日質疑未發揮成效，是否該讓員警自行採購、申請補助。警察局表示，目前有「戰鬥靴」等7款式供選擇，明年度將新增「透氣網布運動鞋」，滿足員警實際使用需求。

台中市議會28日舉行召開總預算第二讀會，討論都發建設水利、警消環衛部分，民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、何敏誠、謝明源、李天生針對警察勤務裝備連年編列5000萬預算，卻不符基層員警的實穿需求提出質詢。

議員強調，員警裝備每年配發一人一套，其中勤務鞋因不好穿，發現有員警捐至非洲做愛心，肯定員警們的熱誠愛心，但也顯見預算沒有發揮應有的成效，呼籲警察局檢討，思考更靈活的預算執行模式，也不排除讓員警們自行採購、申請補助。

江肇國指出，基層員警勤務服裝及配件連年編列5000多萬，明年度以每人7883元，計6559人共編列5379萬，但卻見員警搜集勤務鞋捐至非洲做愛心，或上網詢問兜售，或閒置在家等著丟棄，勤務鞋並不符合透氣合腳、輕便舒適、防水止滑等需求，警察局應就員警服裝的配發改革，讓預算彈性執行達到成效。

警察局統一配發給員警的裝備，並非每一年都會損壞到不堪使用，但預算書卻連年編列，議員建議，改行兩年、三年編列一次，並了解員警需求，採購更高等級裝備，或開放若干項目讓員警自行採購再申請定額補助。

「若無視員警需求，預算無法發揮作用」，江肇國強調，基層員警執勤辛苦且隨時有突發狀況，必備好跑的鞋子及好穿配件，警察局應盡速提改善方案。

對此，警察局表示，依據《內政部警政署警察服裝品項、預算單價及最低使用年限一覽表》規定，每人每年配發勤務鞋1雙，員警平時服勤、常訓時均有穿著需求，警察局每年採購勤務鞋，符合規定及實際使用需求。

警察局強調，員警勤務鞋規格由內政部警政署邀請專家學者統一訂定規格，2020至2021年警察局採警政署委託台灣銀行的共同供應契約辦理採購，廠商均經評選決定，採購品具全國一致性。

目前供員警選擇的鞋款，計有「戰鬥靴」、「皮質運動鞋」、「牛皮與紡織組合運動鞋」、「男綁帶式皮鞋」、「男黏帶式皮鞋」、「女綁帶式皮鞋」及「女不綁帶式皮鞋」7款式，明年度將再新增「透氣網布運動鞋」供選擇，期能滿足同仁實際使用需求。

警察局表示，員警對勤務鞋規格若有修正建議，可透過員警座談會等方式反映，將函報警政署作為研修勤務鞋規格的參考依據；警察局明年起的勤務鞋採購已簽奉核准以最有利標方式辦理，期能提升員警勤務鞋品質。