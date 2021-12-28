標普全球公司（S&P Global）和IHS Markit周一宣布將出售旗下數個事業，以滿足兩家財經數據服務公司合併所附帶的反壟斷要求。

根據協議，標普全球將以19.3億美元現金，把旗下證券數據解決方案公司CUSIP Global Services（CGS）賣給金融數據服務公司 FactSet。

另一方面，IHS將以2.95億美元，把旗下事業Base Chemicals賣給新聞集團（News Corp）。

一個月前，美國反壟斷機關批准了這項規模達440億美元的合併案，但前提是標普全球和IHS Markit必須出售某些業務，並終止與一家零售汽油交易數據服務商的競業協議。

Base Chemicals公司提供主要工業化學品的價格數據和分析服務，而CGS則提供全球交易所金融工具的識別碼。

IHS和S&P Global周一表示，預計這些交易將為合併後的公司帶來約13億美元的淨處分收益，但仍有待反壟斷監管機構後續的審查和批准。

標普全球並表示，為了爭取監管部門批准，公司亦承諾出售旗下的Leveraged Commentary and Data事業，以及相關的槓桿貸款指數系列。