PMIC(電源管理IC)今年大豐收，展望明年，整體市場依舊供不應求，Trendforce就點名最大成長領域來自車用、工業等應用，另外，大陸5G智慧機快速成長，也將使其成為全球最大PMIC用戶，台股PMIC概念股清一色為高價股，包括股王矽力-KY(6415)、聯發科(2454)，及元月初即將上市的華碩(2357)小金雞力智，在2022年PMIC持續一片叫好下，年增動能依舊可期。

Trendforce預估，PMIC今年市場規模達343億美元、年成長30.2%，整體平均漲幅約1成，明年預計成長趨勢延續，成長率上看9.8%。

今年因為疫情帶動居家辦公、線上教學及電競等宅經濟需求發酵，加上產品應用拓展有成，使得今年可謂是PMIC(電源管理IC)的豐收年，儘管以明年來看，8吋晶圓代工廠產能已經陸續排定，不過，PMIC等需求量與優先順序仍相對較其他元件高，且明年8吋晶圓持續吃緊下，PMIC恐仍是供給遠不如需求。

另外，有鑑於8吋產能吃緊，新產能到位恐要等到2023年才會有明顯貢獻，故PMIC設計廠也均有規畫將製成移往12吋，但後續能否順利上線，仍唯一大關注重點，否屆時恐使市況更為緊繃。

聯發科在PMIC領域享有亞洲最大規模優勢，期多類PMIC應用交貨穩定，包括用於CPU與GPU之Vcore、記憶體功率解決方案、DC/DC轉換器、線性穩壓器(LDO)，以支援資訊娛樂系統、車用、電信、數據通訊，後續年增動能持續強勁。

另一檔即將上市的力智，是華碩轉投資的類比IC設計公司，華碩持股28.48%，主要產品為功率積體電路(Power IC)與功率分離式元件(Power Discrete)產品線之設計研發，力智的合作夥伴大部分來自立錡與華邦電。力智產品包括電源管理IC、 電池保護IC、分離式功率元件及GaN電源解決方案等，力智2022年取得的晶圓代工產能將可望優於2021年，產品價格持續上漲，明年看好在電競、資料中心伺服器及行動裝置等產品線需求持續暢旺帶動下，營運持續成長。力智現在主要客戶為各大板卡廠商、NB OEM廠商、電池組裝廠商等，占營收比重60%。力智相對國外同業大廠的優勢是是充分滿客戶的需求，提供的產品不僅價格降低，且效能更高。Trendforce分析師點名，2022年PMIC成長動能主要為車用、工業等領域，目前車用PMIC的交貨周期達40~52周，2022年持續看好，再者，工業領域如交通、網通、電力設施等也將為2022年重要成長市場，另外，5G帶動智慧機升級潮，以往4G手機使用4~5顆PMIC，但隨著5G手機的應用增多，需要的PMIC增加到8~12顆，為4G手機的2倍以上，故整體PMIC消費市場也將持續成長，由於大陸為全球最大智慧機市場，故其依舊將為全球最大PMIC用戶。