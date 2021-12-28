2022年元旦假期為3天連假，屏東縣政府整合各局處相關活動與觀光景點，精選推出十條跨年倒數與迎曙光的一日遊、二日遊精選行程，歡迎大家呼朋引伴相約來屏東送夕陽、迎曙光。

精選遊程結合屏東著名的夕陽觀賞景點，以及多處跨年與迎接曙光活動，並將屏北、屏中、屏南等熱門景點規劃10條精選主題遊程，如「屏安倒數321」的屏北1日遊行程，在暢遊屏東總圖、勝利星村後，接著到屏東「縣民公園」觀賞夕陽美景，後至屏東「千禧公園」參與跨年晚會「K歌之夜」；或來趟「網美送舊迎新」屏中1日遊程，來到網美最愛拍的艾米達精靈谷茶樹莊園及佳冬古厝巡禮，沿著大鵬灣騎乘自行車欣賞濱灣碼頭日落，為2021年的自己留下美美的回憶；以及「觀日落迎曙光」屏南1日遊程，欣賞經CNN評定為世界十二大夕陽美景的關山夕照後，到四重溪溫泉泡美人湯，最後到龍磐公園迎接曙光。

不論是到海邊送走2021年最後的夕陽，或是到旭海大草原看著滿天星斗許下新年新希望、也能踏入四重溪溫泉洗滌一年的辛勞注入滿滿的活力、還是熱血的前往龍磐公園迎接從海岸線升起的金橘色日出，另有車城鄉的落山風藝術季感受落山風的狂、屏東市區聖誕燈飾體會市區的美，10條千萬不能錯過精彩的屏東精選元旦跨年之旅，邀您全家大小一同來體驗屏東多一度的感動回憶!詳細的屏東跨年行程請參閱屏東縣政府交通旅遊處屏東GO好玩臉書或上屏東縣政府交通旅遊處官網：https://reurl.cc/k7Noo3。