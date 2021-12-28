7-11繼2018年起發展全新未來商店「X-STORE」後，4年來已邁入第5家門市，今（28日）發表座落於桃園高鐵站附近的「X-STORE 5」（地址：桃園市大園區大成路一段2號），整合智能、聯名、會員架構，打造全新數位生活經濟圈，並新開發「iscan X ipay」智能科技結帳，打造沉浸式數位消費體驗；另全店外觀也設計為「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名主題。
7-11表示，2018年1月發表首家未來商店X-STORE後，至今已陸續於台北、高雄、台中3大城市打造4間智能零售科技實驗場域，過去期間內，未來商店X-STORE部分創新智能技術，已為今日7-11門市廣泛應用，如智能冰箱的節能系統、智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等，成功拓展至逾千個服務據點。
本次7-11全新未來商店「X-STORE 5」，率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，個人智慧手機就能秒變智能行動購物籃，並結合多元支付工具，全面提升數位消費體驗。消費者在X-STORE 5門市內拿了想買的商品後，即可使用智慧手機隨掃，立即加入購物清單，無須排隊就能完成購物結帳。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。