7-11繼2018年起發展全新未來商店「X-STORE」後，4年來已邁入第5家門市，今（28日）發表座落於桃園高鐵站附近的「X-STORE 5」（地址：桃園市大園區大成路一段2號），整合智能、聯名、會員架構，打造全新數位生活經濟圈，並新開發「iscan X ipay」智能科技結帳，打造沉浸式數位消費體驗；另全店外觀也設計為「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名主題。

7-11表示，2018年1月發表首家未來商店X-STORE後，至今已陸續於台北、高雄、台中3大城市打造4間智能零售科技實驗場域，過去期間內，未來商店X-STORE部分創新智能技術，已為今日7-11門市廣泛應用，如智能冰箱的節能系統、智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等，成功拓展至逾千個服務據點。

全新智慧手機結帳新科技「iscan X ipay」。（7-11提供）

本次7-11全新未來商店「X-STORE 5」，率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，個人智慧手機就能秒變智能行動購物籃，並結合多元支付工具，全面提升數位消費體驗。消費者在X-STORE 5門市內拿了想買的商品後，即可使用智慧手機隨掃，立即加入購物清單，無須排隊就能完成購物結帳。