美食外送平台興起，卻也造成外送員為接單搶時效，車禍事故頻傳！新北市警局今在道安會報指出，今年1月至11月，外送員發生158件交通事故，較去年同期增加30件、23.4％，新北市長侯友宜表示，疫情期間讓外送消費型態大幅增加，卻也造成外送員為搶時效，頻頻發生闖紅燈、超速等違規情況造成傷亡，呼籲外送員注意用路安全，為搶快賠上生命安全得不償失。

新北市警局表示，今年1月至11月，外送員發生158件事故、4死、213人受傷，與去年同期比較，增加30件、死亡增加4人、受傷增加38人，違規原因以「轉彎未依規定」居多。

另分析外送員違規態樣以違規臨停、違規停車、未依規定使用燈光、逆向行駛及行駛人行道等5 項為主，為降低意外事故發生，新北市警局今年1至11月取締外送員違規2164 件，與去年同期1271件 比較，增加893件，成長41.27％。