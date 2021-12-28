吳慷仁（中）飾演愛扮女裝的媽媽桑，為戲學跳舞、穿高跟鞋。（Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》「寶寶」吳慷仁（右三）與「Rose MAMA」林心如（右一）有精彩對手戲。（Netflix、百聿數碼提供）

「Rose MAMA」林心如與小姐們關係分崩離析，第二部將迎來生意上的勁敵。（Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》「Rose MAMA」林心如在第二部即將面臨眾人的指控。（Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》「亨利」王柏傑（右）稱讚「百合」謝欣穎對戲氣場強大。（Netflix、百聿數碼提供）

Netflix攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》第二部全新8集將於12月30日上架，28日曝光最新「危機篇」預告，劇中「光」日式酒店發生紅鞋命案後，留下大量伏筆，每個角色都埋藏殺人動機，凶手究竟是誰，掀起全台討論熱潮。林心如飾演的「Rose MAMA」與小姐們關係分崩離析，除了店裡內鬨分歧，更將迎來生意上的最強勁敵吳慷仁！總製作人暨女主角林心如表示：「第二部會讓觀眾更加了解主角們的背景與犯案動機，新角色的加入也將為『光』帶來更大的危機，很期待觀眾們的反應，邀請大家不妨一邊跨年一邊追劇吧。」

最新預告揭露由吳慷仁飾演愛扮女裝的媽媽桑「寶寶」，在條通開了「Sugar」要與「光」比拼，吳慷仁印象最深刻是角色的開場秀表演，「本來只是簡單的出場，在跟小連導演討論後，我們決定以歌舞秀的方式來呈現。為此，不僅跟變裝皇后以及舞蹈老師分別上了課，還特別學穿高跟鞋，超痛苦的，但演完差點覺得我是這部戲的女主角了。」吳慷仁極力讚賞一起演出歌舞秀的小姐們，「寶寶店裡的小姐品質都很優秀，我反而比較害羞，現場我們也挑戰以一鏡到底的方式拍攝，謝謝小連導演給了我很大的發揮空間，讓我有幸參與如此有趣的角色。」

在《華燈初上》第一部尾聲時行蹤不明的郭雪芙，現身最新預告，令人意外的是，她竟到了「Sugar」上班。郭雪芙在第一部與第二部的造型和尺度有明顯的不同，她表示：「愛子第一部是比較單純的拜金、沒有心機，個性直來直往的狀態，第二部逐漸走向墮落，勝負欲和心機都開始萌芽，也整個迷失方向被墮落帶著走。」郭雪芙認為自己比較喜歡第一部的愛子，「雖然有點莽撞但至少是很單純的，心裡沒那麼多心事。」

提及在「Sugar」與吳慷仁對戲的趣事，郭雪芙笑稱：「跟寶媽媽合照後發現，他竟然比我美，感覺我們小姐們都輸了。」吳慷仁則表示：「服裝造型組相當厲害，給寶寶的衣服都是最美、最漂亮的。寶寶的妝髮也很講究，化妝組幫我按照變裝皇后的畫法，在眉毛不剃的情況下，用特殊的口紅膠遮眉毛，再畫上新的眉毛，完整妝容再穿上衣服，覺得自己很漂亮、很開心。」

另外，深受觀眾討論的「亨利」王柏傑和「百合」謝欣穎則持續暗中打量「光」，準備伺機而動。被網友封為「最渣男」，對此王柏傑表示：「亨利在那個年代為了生存而去做某些事，是合情合理的選擇。我覺得他其實是暖男，至於為什麼，大家看下去就知道了。」

王柏傑與戲外女友謝欣穎是首次合作，第一場戲就有大量的親密摟抱戲，「欣穎很專業，在對戲的時候，我覺得她長得很像張姐（張艾嘉），氣場很強大。」另一位讓他感受強大氣場的則是Rose MAMA，「和心如姐對戲時很緊張，第一次見到她，還要在劇裡很霸氣地跟她點酒，其實心裡緊張得要死、講話都在抖，但表面還要裝作沒事。」而他最欣賞「寶寶」這個角色，希望未來有機會能夠挑戰。